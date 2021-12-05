Де дивитись гонку Формули-1. Усі трансляції Гран-прі Саудівської Аравії

Ферстаппен разбив болід в кваліфикації / Фото: REUTERS
У неділю, 5 грудня, на міській трасі Джидди пройде гонка чемпіонату Формули-1 – Гран-прі Саудівської Аравії.
Кваліфікацію виграв Льюїс Хемілтон. А ось його конкурент у битві за чемпіонство Макс Ферстаппен потрапив у аварію.
Стартові позиції:
- Льюїс Хемілтон
- Валттері Боттас
- Макс Ферстаппен
- Шарль Леклер
- Серхіо Перес
- П'єр Гаслі
- Ландо Норріс
- Юкі Цунода
- Естебан Окон
- Антоніо Джовінацці
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Де дивитись Гран-прі Саудівської Аравії
Гонка розпочнеться о 19:30. Пілоти проїдуть 308,45 км.
- Setanta Sports + (Україна)
- трансляція гонки на сервісі OLL.TV (У передплаті)
- DAZN (Іспанія, Японія)
- Canal+ Formula 1
- Eleven Sports 3 (Португалія)
- Sky Sport F1 (Італія, Велика Британія)
- Spark Sports NZ
- V Sport Motor
- C More Streaming (Фінляндія)
- MBC Action
- ViaPlay (Данія, Норвегія, Швеція)
Зазначимо, що, крім недільної гонки, у календарі Формули-1 залишається лише Гран-прі ОАЕ 12 грудня. Поки що Ферстаппен випереджає Хемілтона на вісім очок.
Раніше стали відомі склади всіх команд Формули-1 на майбутній сезон.