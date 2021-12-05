Де дивитись гонку Формули-1. Усі трансляції Гран-прі Саудівської Аравії

Ферстаппен разбив болід в кваліфикації / Фото: REUTERS

У неділю, 5 грудня, на міській трасі Джидди пройде гонка чемпіонату Формули-1 – Гран-прі Саудівської Аравії.

Кваліфікацію виграв Льюїс Хемілтон. А ось його конкурент у битві за чемпіонство Макс Ферстаппен потрапив у аварію.

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Стартові позиції:

Льюїс Хемілтон

Валттері Боттас

Макс Ферстаппен

Шарль Леклер

Серхіо Перес

П'єр Гаслі

Ландо Норріс

Юкі Цунода

Естебан Окон

Антоніо Джовінацці

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Де дивитись Гран-прі Саудівської Аравії

Гонка розпочнеться о 19:30. Пілоти проїдуть 308,45 км.

Setanta Sports + (Україна)

трансляція гонки на сервісі OLL.TV (У передплаті)

DAZN (Іспанія, Японія)

Canal+ Formula 1

Eleven Sports 3 (Португалія)

Sky Sport F1 (Італія, Велика Британія)

Spark Sports NZ

V Sport Motor

C More Streaming (Фінляндія)

MBC Action

ViaPlay (Данія, Норвегія, Швеція)

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Зазначимо, що, крім недільної гонки, у календарі Формули-1 залишається лише Гран-прі ОАЕ 12 грудня. Поки що Ферстаппен випереджає Хемілтона на вісім очок.

Раніше стали відомі склади всіх команд Формули-1 на майбутній сезон.