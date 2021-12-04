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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Оце так драма! Гамільтон виграв, Ферстаппен врізався у стіну (відео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
4 грудня, 20:46
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Чемпіонські пристрасті у Формулі-1 розпалюються. Лідер сезону Ферстаппен був близький до перемоги у кваліфікації Гран-прі Саудівської Аравії, але потрапив в аварію
Ферстаппен потрапив в аварію
Ферстаппен потрапив в аварію / Фото: Колаж: Сьогодні

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон здобув перемогу у кваліфікації Гран-прі Саудівської Аравії. Друге місце за підсумками заїздів посів напарник Гамільтона Валтері Боттас, третім став лідер чемпіонату, гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.

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Хоча у вирішальній спробі Ферстаппен мчав із випередженням графіка Гамільтона на чверть секунди, проте помилився в останньому повороті та потрапив в аварію, зламавши задню праву підвіску.

Відігратися у Гамільтона Ферстаппен спробує під час недільної гонки.

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Формула 1. Гран-прі Саудівської Аравії. Кваліфікація

1. Льюїс Гамілтон ("Мерседес") – 1.20,827
2. Валттері Боттас ("Мерседес") +0,111
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,142
4. Шарль Леклер ("Феррарі") +0,543
5. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,612
6. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") +0,614
7. Ландо Норріс ("Макларен") +0,669
8. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") +0,931
9. Естебан Окон ("Альпін") +1,136
10. Антоніо Джовінацці ("Альфа Ромео") +1,243

Не пройшли до третього сегменту

11. Даніель Ріккардо ("Макларен") – 1.28,668
12. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.28,885
13. Фернандо Алонсо ("Альпін") – 1.28,920
14. Джордж Рассел ("Вільямс") – 1.29,054
15. Карлос Сайнс ("Феррарі") – 1.53,652

Не пройшли у другий сегмент

16. Ніколас Латіфі ("Вільямс") – 1.29,177
17. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") – 1.29,198
18. Ленс Стролл ("Астон Мартін") – 1.29,368
19. Мік Шумахер ("Хаас") – 1.29,464
20. Микита Мазепін ("Хаас") – 1.30,473

Зазначимо, що, крім недільної гонки, у календарі Формули-1 залишається лише Гран-прі ОАЕ 12 грудня. Поки що Ферстаппен випереджає Гамільтона на вісім очок.

Нагадаємо, що напередодні під час практики також не обійшлося без аварії. Від боліда пілота Ferrari Шарля Леклера залишилися лише запчастини.

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