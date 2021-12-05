5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Где смотреть гонку Формулы-1. Все трансляции Гран-при Саудовской Аравии

Любомир Луканюк
5 декабря, 17:52
Расписание трансляций гонки Гран-при Саудовской Аравии в Формуле-1 на ТВ и в интернете. Развязка битвы Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул чемпиона

Ферстаппен разбил болид в квалификации / Фото: REUTERS

В воскресенье, 5 декабря, на городской трассе Джидды пройдет гонка чемпионата Формулы-1 – Гран-при Саудовской Аравии.

Квалификацию выиграл Льюис Хэмилтон. А вот его конкурент в битве за чемпионство Макс Ферстаппен попал в аварию.

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Стартовая решетка:

  • Льюис Хэмилтон
  • Валттери Боттас
  • Макс Ферстаппен
  • Шарль Леклер
  • Серхио Перес
  • Пьер Гасли
  • Ландо Норрис
  • Юки Цунода
  • Эстебан Окон
  • Антонио Джовинацци

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Где смотреть Гран-при Саудовской Аравии

Гонка начнется в 19:30. Пилоты проедут 308,45 км.

  • Setanta Sports + (Украина)
  • трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)
  • DAZN (Испания, Япония)
  • Canal+ Formula 1
  • Eleven Sports 3 (Португалия)
  • Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)
  • Spark Sports NZ
  • V Sport Motor
  • C More Streaming (Финляндия)
  • MBC Action
  • ViaPlay (Дания, Норвегия, Швеция)

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Отметим, что, помимо воскресной гонки, в календаре Формулы-1 остается еще лишь Гран-при ОАЭ 12 декабря. Пока что Ферстаппен опережает Хэмилтона на восемь очков...

Ранее стали известны составы всех команд Формулы-1 на будущий сезон.