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Ф'юрі обійшов Усика в топі, незважаючи на те, що пішов з боксу. Свіжий рейтинг від ESPN

Сергій Шаховець
28 квітня, 10:13
Український чемпіон Олександр Усик поступився місцем Тайсону Ф'юрі в оновленому боксерському рейтингу незалежно від вагової категорії

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

Циганський король провів блискучий поєдинок проти Ділліана Вайта, відправивши в нокаут претендента в шостому раунді

Після бою Тайсон Ф'юрі піднявся в рейтингу боксерів ESPN і увійшов до топ-5, витіснивши звідти українця Олександра Усика. Незважаючи на заяву британця про завершення кар'єри, боксер, як і раніше, має право брати участь у рейтингу доти, доки офіційно не піде на пенсію.

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Ф'юрі нокаутував Уайта

Також поліпшив свою позицію об'єднаний чемпіон напівсередньої ваги Еррол Спенс. Після перемоги над кубинцем Йорденісом Угасом американець піднявся з 6-го на 4-те місце.

Еррол Спенс vs Йорденіс Угас / Фото: Twitter

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У рейтингу також залишився ще один український боксер – Василь Ломаченко на 7-му місці.

Топ-10 боксерів за версією ESPN:

  • 1. Канело Альварес (Мексика)
  • 2. Теренс Кроуфорд (США)
  • 3. Наоя Іноуе (Японія)
  • 4. Еррол Спенс (США)
  • 5. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
  • 6. Олександр Усик (Україна)
  • 7. Василь Ломаченко (Україна)
  • 8. Хуан Франсіско Естрада (Мексика)
  • 9. Джош Тейлор (Велика Британія)
  • 10. Джервонта Девіс (США)

Олександр Усик отримає свій шанс поліпшити своє місце в рейтингу, але вже після реваншу з Ентоні Джошуа, який має відбутися 23 липня.