Ф'юрі обійшов Усика в топі, незважаючи на те, що пішов з боксу. Свіжий рейтинг від ESPN

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram
Циганський король провів блискучий поєдинок проти Ділліана Вайта, відправивши в нокаут претендента в шостому раунді
Після бою Тайсон Ф'юрі піднявся в рейтингу боксерів ESPN і увійшов до топ-5, витіснивши звідти українця Олександра Усика. Незважаючи на заяву британця про завершення кар'єри, боксер, як і раніше, має право брати участь у рейтингу доти, доки офіційно не піде на пенсію.
Також поліпшив свою позицію об'єднаний чемпіон напівсередньої ваги Еррол Спенс. Після перемоги над кубинцем Йорденісом Угасом американець піднявся з 6-го на 4-те місце.
У рейтингу також залишився ще один український боксер – Василь Ломаченко на 7-му місці.
Топ-10 боксерів за версією ESPN:
- 1. Канело Альварес (Мексика)
- 2. Теренс Кроуфорд (США)
- 3. Наоя Іноуе (Японія)
- 4. Еррол Спенс (США)
- 5. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- 6. Олександр Усик (Україна)
- 7. Василь Ломаченко (Україна)
- 8. Хуан Франсіско Естрада (Мексика)
- 9. Джош Тейлор (Велика Британія)
- 10. Джервонта Девіс (США)
Олександр Усик отримає свій шанс поліпшити своє місце в рейтингу, але вже після реваншу з Ентоні Джошуа, який має відбутися 23 липня.