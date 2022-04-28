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Фьюри обошел Усика в топе, несмотря на уход из бокса. Свежий рейтинг от ESPN

Сергей Шаховец
28 апреля, 10:13
Украинский чемпион Александр Усик уступил место Тайсону Фьюри в обновленном боксерском рейтинге вне зависимости от весовой категории

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Цыганский король провел блестящий поединок против Диллиана Уайта, отправив в нокаут претендента в шестом раунде.

После боя Тайсон Фьюри поднялся в рейтинге боксеров ESPN и вошел в топ-5, вытеснив оттуда украинца Александра Усика. Несмотря на заявление британца о завершении карьеры, боксер по-прежнему имеет право участвовать в рейтинге до тех пор, пока официально не уйдет на пенсию.

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Фьюри нокаутировал Уайта / Фото: REUTERS

Также улучшил свою позицию объединенный чемпион полусреднего веса Эррол Спенс. После победы над кубинцем Йорденисом Угасом американец поднялся с 6-го на 4-е место.

Эррол Спенс vs Йорденис Угас / Фото: Twitter

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В рейтинге также остался еще один украинский боксер – Василий Ломаченко на 7-м месте.

Топ-10 боксеров по версии ESPN:

  • 1. Канело Альварес (Мексика)
  • 2. Теренс Кроуфорд (США)
  • 3. Наоя Иноуэ (Япония)
  • 4. Эррол Спенс (США)
  • 5. Тайсон Фьюри (Великобритания)
  • 6. Александр Усик (Украина)
  • 7. Василий Ломаченко (Украина)
  • 8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)
  • 9. Джош Тейлор (Великобритания)
  • 10. Джервонта Дэвис (США)

Александр Усик получит свой шанс улучшить свое место в рейтинге, но уже после реванша с Энтони Джошуа, который должен состояться 23 июля.