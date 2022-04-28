Фьюри обошел Усика в топе, несмотря на уход из бокса. Свежий рейтинг от ESPN

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram
Цыганский король провел блестящий поединок против Диллиана Уайта, отправив в нокаут претендента в шестом раунде.
После боя Тайсон Фьюри поднялся в рейтинге боксеров ESPN и вошел в топ-5, вытеснив оттуда украинца Александра Усика. Несмотря на заявление британца о завершении карьеры, боксер по-прежнему имеет право участвовать в рейтинге до тех пор, пока официально не уйдет на пенсию.
Также улучшил свою позицию объединенный чемпион полусреднего веса Эррол Спенс. После победы над кубинцем Йорденисом Угасом американец поднялся с 6-го на 4-е место.
В рейтинге также остался еще один украинский боксер – Василий Ломаченко на 7-м месте.
Топ-10 боксеров по версии ESPN:
- 1. Канело Альварес (Мексика)
- 2. Теренс Кроуфорд (США)
- 3. Наоя Иноуэ (Япония)
- 4. Эррол Спенс (США)
- 5. Тайсон Фьюри (Великобритания)
- 6. Александр Усик (Украина)
- 7. Василий Ломаченко (Украина)
- 8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)
- 9. Джош Тейлор (Великобритания)
- 10. Джервонта Дэвис (США)
Александр Усик получит свой шанс улучшить свое место в рейтинге, но уже после реванша с Энтони Джошуа, который должен состояться 23 июля.