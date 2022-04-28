Фьюри обошел Усика в топе, несмотря на уход из бокса. Свежий рейтинг от ESPN

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Цыганский король провел блестящий поединок против Диллиана Уайта, отправив в нокаут претендента в шестом раунде.

После боя Тайсон Фьюри поднялся в рейтинге боксеров ESPN и вошел в топ-5, вытеснив оттуда украинца Александра Усика. Несмотря на заявление британца о завершении карьеры, боксер по-прежнему имеет право участвовать в рейтинге до тех пор, пока официально не уйдет на пенсию.

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Фьюри нокаутировал Уайта / Фото: REUTERS

Также улучшил свою позицию объединенный чемпион полусреднего веса Эррол Спенс. После победы над кубинцем Йорденисом Угасом американец поднялся с 6-го на 4-е место.

Эррол Спенс vs Йорденис Угас / Фото: Twitter

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В рейтинге также остался еще один украинский боксер – Василий Ломаченко на 7-м месте.

Топ-10 боксеров по версии ESPN:

1. Канело Альварес (Мексика)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Наоя Иноуэ (Япония)

4. Эррол Спенс (США)

5. Тайсон Фьюри (Великобритания)

6. Александр Усик (Украина)

7. Василий Ломаченко (Украина)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

9. Джош Тейлор (Великобритания)

10. Джервонта Дэвис (США)

Александр Усик получит свой шанс улучшить свое место в рейтинге, но уже после реванша с Энтони Джошуа, который должен состояться 23 июля.