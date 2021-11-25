7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
25 листопада 22:00
Рома --
Зоря --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ф'юрі цікаві лише два бої: він сказав із ким

Олег Люлька
25 листопада, 14:45
Циганський король вже на початку 2022 року хоче побитися з Олександром Усиком або Ентоні Джошуа – проблема в тому, що ті мають зовсім інші плани

Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

Напередодні закінчився строк медичного відсторонення Тайсона Ф'юрі від боксу після рубки з Деонтеєм Вайлдером, тож Циганський король може повертатись на ринг.

Ділліан Вайт на прізвисько Викрадач трупів відмовився від розподілу гонорарів 20 на 80 у бою з Ф'юрі.

Реклама

З ким тоді непереможний Тайсон проведе наступний поєдинок?

Сам Ф'юрі назвав два варіанти.

"Ні, я не зацікавлений у поєдинку з Джо Джойсом. Так само як не цікавить мене і Ділліан Вайт. Мене цікавлять лише два бої – з Ентоні Джошуа та Олександром Усиком", – наводить слова Циганського короля Boxingnews24.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Реклама

"Решта мені нецікава. Чи битимуся я в лютому, якщо не дістану в суперники Усика чи Джошуа? Ось тоді й побачимо. Нині листопад, за кілька місяців багато що може ще статися", – додав Ф'юрі.

Нагадаємо, що ні Усик, ні Джошуа битися на початку наступного року з Ф'юрі не планують, оскільки мають намір у березні-квітні провести свій реванш.

Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

Варіантами місця проведення реваншу Усик – Джошуа називають Велику Британію, Київ та Близький Схід.

Реклама

Тим часом проти потенційного бою Усик – Фьюрі виступили у Росії.

Дивіться, як Ф'юрі в жовтні нокаутував Вайлдера