Ф'юрі цікаві лише два бої: він сказав із ким

Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

Напередодні закінчився строк медичного відсторонення Тайсона Ф'юрі від боксу після рубки з Деонтеєм Вайлдером, тож Циганський король може повертатись на ринг.

Ділліан Вайт на прізвисько Викрадач трупів відмовився від розподілу гонорарів 20 на 80 у бою з Ф'юрі.

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З ким тоді непереможний Тайсон проведе наступний поєдинок?

Сам Ф'юрі назвав два варіанти.

"Ні, я не зацікавлений у поєдинку з Джо Джойсом. Так само як не цікавить мене і Ділліан Вайт. Мене цікавлять лише два бої – з Ентоні Джошуа та Олександром Усиком", – наводить слова Циганського короля Boxingnews24.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

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"Решта мені нецікава. Чи битимуся я в лютому, якщо не дістану в суперники Усика чи Джошуа? Ось тоді й побачимо. Нині листопад, за кілька місяців багато що може ще статися", – додав Ф'юрі.

Нагадаємо, що ні Усик, ні Джошуа битися на початку наступного року з Ф'юрі не планують, оскільки мають намір у березні-квітні провести свій реванш.

Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

Варіантами місця проведення реваншу Усик – Джошуа називають Велику Британію, Київ та Близький Схід.

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Тим часом проти потенційного бою Усик – Фьюрі виступили у Росії.

Дивіться, як Ф'юрі в жовтні нокаутував Вайлдера