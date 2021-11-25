Фьюри интересны лишь два боя: он сказал с кем

Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

Накануне истек срок медицинского отстранения Тайсона Фьюри от бокса после рубки с Деонтеем Уайлдером, и Цыганский король может возвращаться на ринг.

Диллиан Уайт по прозвищу Похититель трупов отказался от распределения гонораров 20 на 80 в бою с Фьюри.

Реклама

С кем же тогда непобедимый Тайсон проведет следующий поединок?

Сам Фьюри назвал два варианта.

"Нет, я не заинтересован в поединке с Джо Джойсом. Равно как не интересует меня и Диллиан Уайт. Меня интересуют только два боя – с Энтони Джошуа и Александром Усиком", – приводит слова Цыганского короля Boxingnews24.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Реклама

"Остальное мне неинтересно. Подерусь ли я в феврале, если не заполучу в соперники Усика или Джошуа? Вот тогда мы и увидим. Сейчас ноябрь, за несколько месяцев много чего может еще произойти", – добавил Фьюри.

Напомним, что ни Усик, ни Джошуа драться в начале следующего года с Фьюри не планируют, так как намерены в марте-апреле провести свой реванш.

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

Вариантами места проведения реванша Усик – Джошуа называют Великобританию, Киев и Ближний Восток.

Реклама

Тем временем против потенциального боя Усик – Фьюри выступили в России.

Смотрите, как Фьюри в октябре нокаутировал Уайлдера