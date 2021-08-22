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Футболіст знепритомнів на полі – це четвертий випадок за літо

Олександр Трикіша
22 серпня, 09:16
Захисник турецького Бешикташа Фабріс Н'Сакала знепритомнів під час поєдинку чемпіонату країни. Футболіста відвезли з футбольного поля на швидкій

Фабріс Н'Сакала втратив свідомість прямо на полі / Фото: REUTERS

На 70-й хвилині Н'Сакала стало погано в центрі поля, і він впав на газон. Відразу згадався жахливий інцидент з Крістіаном Еріксеном на Євро-2020.

Першим це побачив гравець з лавки запасних Неджіп Уйсал і кинувся до одноклубника. Він перевірив, щоб у Фабріса не запав язик, а потім до нього вже приспіли клубні медики.

Футболіста вдалося привести до тями, але його все одно забрав автомобіль швидкої допомоги і прямо з поля відвіз до лікарні. Причини інциденту поки невідомі.

Буквально тиждень тому вінгер Бордо Самуель Калу знепритомнів прямо на полі під час матчу проти Марселя. Подібне з ним вже траплялося під час Кубка африканський націй-2019.

А ще раніше 19-річний гравець втратив свідомість в матчі двох казахстанських клубів. Гру довелося зупинити на 10 хвилин.

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