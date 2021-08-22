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Футболист потерял сознание на поле – это четвертый случай за лето

Александр Трикиша
22 августа, 09:16
Защитник турецкого Бешикташа Фабрис Н'Сакала потерял сознание во время поединка чемпионата страны. Футболиста увезли с футбольного поля на скорой

Фабрис Н'Сакала потерял сознание прямо на поле / Фото: REUTERS

На 70-й минуте Н'Сакала стало плохо в центре поля, и он упал на газон. Сразу вспомнился ужасный инцидент с Кристианом Эриксеном на Евро-2020.

Первым это увидел игрок с лавки запасных Неджип Уйсал и устремился к одноклубнику. Он проверил, чтобы у Фабриса не запал язык, а затем к нему уже подоспели клубные медики.

Футболиста удалось привести в чувство, но его все равно забрал автомобиль скорой помощи и прямо с поля увез в больницу. Причины инцидента пока неизвестны.

Буквально неделю назад вингер Бордо Самуэль Калу потерял сознание прямо на поле во время матча против Марселя. Подобное с ним уже случалось во время Кубка африканский наций-2019.

А еще раньше 19-летний игрок потерял сознание в матче двух казахстанских клубов. Игру пришлось остановить на 10 минут.

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