"Прапором накривають труни бійців": каратисту дісталося за захист Магучіх після обіймів із росіянкою

Бронзовий призер Олімпіади-2020 каратист Станіслав Горуна потрапив у скандал після своєї емоційної публікації на захист іншої української спортсменки Ярослави Магучіх

Горуна встав на захист Магучіх і нарвався на гнів в Мережі / Фото: Reuters

Магучіх потрапила в скандал після того, як обіймалася з атлеткою із ОКР Марією Ласіцкене. Мало того, що вона представляє Росію, так ще обидві спортсменки є військовослужбовицями.

У Мережі негативно відреагували на обійми Магучіх і Ласіцкене, а Міноборони навіть викликало українку на килим.

Проте, Горуна встав на захист Магучіх і, не підбираючи слів, заявив, що спорт – поза політикою.

"Спорт, мать вашу, поза політикою!!! Спорт – це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів із вашою ****ною політикою", – серед іншого написав Горуна.

Реакції суспільства довго чекати не довелося. У коментарях під постом каратиста розгорнулася ціла баталія. Коментатори так само не соромилися у виразах.

Наводимо найпопулярніші коментарі:

Як добре, що коли російський солдат вбиває нашого, то запитує у нього "спорт – політика чи ні", а лише потім вбиває.

Не буває спорту поза політикою чи музикою. Твоїх співгромадян вбивають не російські політики, а росіяни.

У мене просте питання. Скількох твоїх друзів забрала війна з Росією? Скількох друзів ти поховав?

Може, ви не зрозуміли, що вона винна не у фото, а в тому, що вона діючий військовослужбовець?

Якщо ти вважаєш, що спорт поза політикою, то, за такою логікою, ти повинен відмовитися від усіх призів, що тобі заплатить держава.

Як ви військові, то йдіть захищати державу на фронт разом із тією Магучіх, а ми всією країною подивимося на Ваші обійми з московитами після обстрілів.

Радість від вашої перемоги змінилася на сум і сором за вашу позицію.

Вона стоїть із прапором України! Грає гімн України! Воно отримує зарплату в ЗСУ! То все є "внепалітікі"?

Вона обіймалася з капітаном армії РФ. Тієї армії, яка вже вісім років вбиває громадян України.

Чому мене повинно влаштовувати, що люди, які називають себе "поза політикою", використовують державне фінансування для досягнення власних амбіцій?

Ще раз переконалася, що у всіх українських спортсменів величезні проблеми з патріотизмом, вони виступають лише за гроші.

І тепер цьому олімпійському "герою" дадуть $55К, а понівеченому ветерану АТО дві копійки. Так, дійсно, спорт поза політикою.

У нас в окопах спортсмени теж сидять. Вони поза політикою чи вже ні?

Тобто, вся суть "ремесло поза політикою" – синонім "гроші не пахнуть".

Можна мати особисті стосунки, дружити, але виставляти фото з прапорами воюючих країн, та ще й військовослужбовцю – це вже має іншу назву. Прапором накривають труни бійців, які загинули в цій проклятій війні.