"Флагом накрывают гробы бойцов": каратисту досталось за защиту Магучих после объятий с россиянкой

Бронзовый призер Олимпиады-2020 каратист Станислав Горуна попал в скандал после своей эмоциональной публикации в защиту другой украинской спортсменки Ярославы Магучих

Горуна встал на защиту Магучих и нарвался на гнев в Сети / Фото: Reuters

Магучих попала в скандал после того, как обнималась с атлеткой из ОКР Марией Ласицкене. Мало, что она представляет Россию, так еще обе спортсменки являются военнослужащими.

В Сети негативно отреагировали на обнимашки Магучих и Ласицкене, а Минобороны даже вызвало украинку на ковер.

Тем не менее, Горуна встал на защиту Магучих и, не подбирая слов, заявил, что спорт – вне политики.

"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой", – среди прочего написал Горуна.

Реакции общества долго ждать не пришлось. В комментариях под постом каратиста развернулась целая баталия. Комментаторы также не стеснялись в выражениях.

Приводим самые популярные комментарии:

Как хорошо, что когда русский солдат убивает нашего, то спрашивает у него "спорт – политика или нет", а только потом убивает.

Не бывает спорта вне политики или музыки. Твоих сограждан убивают не российские политики, а русские.

У меня простой вопрос. Сколько твоих друзей унесла война с Россией? Сколько друзей ты похоронил?

Может, вы не поняли, что она виновата не в фото, а в том, что она действующий военнослужащий?

Если ты считаешь, что спорт вне политики, то, по такой логике, ты должен отказаться от всех призов, что тебе заплатит государство.

Если вы военные, то идите защищать государство на фронт вместе с той Магучих, а мы всей страной посмотрим на Ваши обнимашки с московитами после обстрелов.

Радость от вашей победы сменилась на грусть и стыд за вашу позицию.

Она стоит с флагом Украины! Играет гимн Украины! Оно получает зарплату в ВСУ! То есть все "внепалитики"?

Она обнималась с капитаном армии РФ. Той армии, которая уже восемь лет убивает граждан Украины.

Почему меня должно устраивать, что люди, которые называют себя "вне политики", используют государственное финансирование для достижения собственных амбиций?

Еще раз убедилась, что у всех украинских спортсменов огромные проблемы с патриотизмом, они выступают только за деньги.

И сейчас этому олимпийскому "герою" дадут $55К, а изувеченному ветерану АТО две копейки. Да, действительно, спорт вне политики.

У нас в окопах спортсмены тоже сидят. Они вне политики или уже нет?

То есть, вся суть "ремесло вне политики" – синоним "деньги не пахнут".

Можно иметь личные отношения, дружить, но выставлять фото с флагами воюющих стран, да еще и военнослужащему – это уже имеет другое название. Флагом накрывают гробы бойцов, погибших в этой проклятой войне.