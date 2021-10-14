15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Фартове місто Усика: оголошено фаворита на проведення реваншу з Джошуа

Олег Люлька
14 жовтня, 13:39
Аналітики букмекерських контор вважають, що найбільші шанси отримати повторний бій Олександра Усика проти Ентоні Джошуа – у Лондона

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Букмекери оприлюднили котирування на місце проведення реваншу Усик – Джошуа. Найбільш ймовірно, за прогнозами аналітиків, ним стане Лондон.

Також у трійці претендентів – Манчестер і Київ.

Реклама

КОТИРУВАННЯ НА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ РЕВАНШУ УСІК – ДЖОШУА

  • Лондон – 2.00
  • Манчестер – 2.80
  • Київ – 3.00
  • ОАЕ – 7.00
  • Саудівська Аравія – 8.00
  • Нью-Йорк – 11.00
  • Лас-Вегас – 11.00

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Нагадаємо, Лондон – фартове місто для Усика. У 2012-му він виграв тут Олімпіаду, в 2020-му – здолав Дерека Чисору, а три тижні тому на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур" українець сенсаційно переміг за очками Ентоні Джошуа, позбавивши того чотирьох чемпіонських поясів у суперважкій вазі.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Реклама

Раніше промоутер Ентоні Джошуа, Едді Гірн, заявив, що реванш, найвірогідніше, прийме Велика Британія.

"Нам потрібно зібратися разом, щоб зрозуміти, де будуть найбільші гроші . І так, це навряд чи буде Україна. Я гадаю, що Велика Британія найбільш імовірна", – говорив Гірн.

При цьому мер столиці України Віталій Кличко заявив, що докладе всіх зусиль, щоб реванш відбувся там, де цього хоче Олександр Усик, а саме в Києві.

Кличко подарував Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org

Реклама

Не варто виключати і варіант з Близьким Сходом, де великі зв'язки у Гірна. Нагадаємо, саме там в 2019-му Джошуа проводив реванш із Руїсом.

Відзначимо, що крайній строк реваншу Усик – Джошуа – 25 квітня.

Фаворитом на перемогу в реванші, згідно з котируваннями, вже є Усик.

Читайте також:

Реклама