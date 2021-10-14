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Фартовый город Усика: объявлен фаворит на проведение реванша с Джошуа

Олег Люлька
14 октября, 13:39
Аналитики букмекерских контор считают, что наиболее высокие шансы заполучить повторный бой Александра Усика против Энтони Джошуа – у Лондона

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Букмекеры обнародовали котировки на место проведения реванша Усик – Джошуа. Наиболее вероятно, по прогнозам аналитиков, им станет Лондон.

Также в тройке претендентов – Манчестер и Киев.

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КОТИРОВКИ НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РЕВАНША УСИК – ДЖОШУА

  • Лондон – 2.00
  • Манчестер – 2.80
  • Киев – 3.00
  • ОАЭ – 7.00
  • Саудовская Аравия – 8.00
  • Нью-Йорк – 11.00
  • Лас-Вегас – 11.00

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Напомним, Лондон – фартовый город для Усика. В 2012-м он выиграл здесь Олимпиаду, в 2020-м – одолел Дерека Чисору, а три недели назад на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур" украинец сенсационно победил по очкам Энтони Джошуа, лишив того четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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Ранее промоутер Энтони Джошуа, Эдди Хирн, заявил, что реванш, скорее всего, примет Великобритания.

"Нам нужно собраться вместе, чтобы понять, где будут наибольшие деньги. И да, это вряд ли будет Украина. Я думаю, что Великобритания наиболее вероятна", – говорил Хирн.

При этом мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что приложит все усилия, чтобы реванш состоялся там, где этого хочет Александр Усик, а именно в Киеве.

Кличко подарил Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org

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Не стоит исключать и вариант с Ближним Востоком, где большие связи у Хирна. Напомним, именно там в 2019-м Джошуа проводил реванш с Руисом.

Отметим, что крайний срок реванша Усик – Джошуа – 25 апреля.

Фаворитом на победу в реванше, согласно котировкам, уже является Усик.

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