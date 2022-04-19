Їдь до України, Мати Тарезо! Скандальний боксер накинувся на дружину Усика

Редкач висміює Катерину Усик / Фото: Колаж: Сьогодні
Скандальний український боксер Іван Редкач знову почав ображати Усика та його дружину.
Днями Редкач назвав Усика клоуном, розмістивши його фотографії зі зброєю та у церковній рясі.
Тепер від Івана дісталося дружині супертяжа.
"Дружино Усика, якщо хочеш поговорити про війну, то їдь в Україну, Мати Терезо" , – написав Редкач у Twitter.
Нагадаємо, що Катерина Усик регулярно щось постить у Instagram на військову тематику. Хоча сім'я вже давно виїхала з України. У їхніх соцмережах були фото з Праги та Дубая.
Що постить у Instagram Катерина Усик
- Дівчина пояснила, чому Олександр не міг назвати "Чий Крим". Нібито сім'я перебувала під загрозою фізичної розправи.
- За допомогою фотожаб висміяла пропозицію Філіпа Кіркорова допомогти Медведчуку.
- Розповіла, що наступним потрапить під заборону в Росії.
- Повідомила, коли Василь Ломаченко проведе наступний бій.
- І показала, як виглядає справжнє обличчя російського окупанта.