Езжай в Украину, Мать Тареза! Скандальный боксер набросился на жену Усика

Редкач высмеивает Екатерину Усик / Фото: Коллаж: Сегодня
Скандальный украинский боксер Иван Редкач снова принялся оскорблять Усика и его жену.
На днях Редкач назвал Усика клоуном, разместив его фотографии с оружием и в церковной рясе.
Теперь от Ивана досталось жене супертяжа.
"Жена Усика, если хочешь поговорить про войну, то езжай в Украину, Мать Тереза", – написал Редкач в Twitter.
Напомним, что Екатерина Усик регулярно что-то постит в Instagram на военную тематику. Хотя семья уже давно выехала из Украины. В их соцсетях были фото из Праги и Дубая.
Что постит в Instagram Екатерина Усик
- Девушка объяснила, почему Александр не мог назвать "Чей Крым". Якобы, семья находилась под угрозой физической расправы.
- С помощью фотожаб высмеяла предложение Филиппа Киркорова помочь Медведчуку.
- Рассказала, что следующим попадет под запрет в России.
- Сообщила, когда Василий Ломаченко проведет следующий бой.
- И показала, как выглядит истинное лицо российского оккупанта.