Езжай в Украину, Мать Тареза! Скандальный боксер набросился на жену Усика

Редкач высмеивает Екатерину Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандальный украинский боксер Иван Редкач снова принялся оскорблять Усика и его жену.

На днях Редкач назвал Усика клоуном, разместив его фотографии с оружием и в церковной рясе.

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Теперь от Ивана досталось жене супертяжа.

"Жена Усика, если хочешь поговорить про войну, то езжай в Украину, Мать Тереза", – написал Редкач в Twitter.

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Напомним, что Екатерина Усик регулярно что-то постит в Instagram на военную тематику. Хотя семья уже давно выехала из Украины. В их соцсетях были фото из Праги и Дубая.

Что постит в Instagram Екатерина Усик