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Дженоа 0
Рома 2
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Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
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Колос 1
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Верес --
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Маріуполь --
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Рух --
Металіст 1925 --
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Десна --
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Колос --
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Шахтар --
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Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Динамо --
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Це все неправда! Хаві не хоче втрачати Агуеро

Сергій Шаховець
22 листопада, 00:15
Головний тренер Барселони заперечує інформацію про завершення кар'єри аргентинського форварда синьо-гранатових

Хаві вірить у повернення Серхіо Агуеро / Фото: Reuters

Іспанський наставник сподівається, що у футбольній кар'єрі Серхіо Агуеро ще рано ставить крапку та сподівається на його повернення у гру.

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"Те, що було сказано, не відповідає дійсності.

Ми сподіваємося, що він зможе продовжити грати у футбол.

Ми розмовляли з ним останніми днями і не підтверджуємо ці повідомлення", – цитує Хаві L’Equipe.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Агуеро різко стало погано під час матчу Барселона – Алавес (1:1). Пізніше стало відомо, що Серхіо стався напад тахікардії.

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Спочатку повідомлялося, що Агуеро пропустить три місяці. Але, схоже, йому взагалі доведеться попрощатися із футболом – на ЧС-2022 Мессі виступить без свого кума та найкращого друга.

Цього сезону 33-річний гравець провів 5 поєдинків у футболці "синьо-гранатових", відзначившись одним голом.

Також ми повідомляли, що Агуеро оголосить про завершення кар'єри наступного тижня під час прес-конференції.