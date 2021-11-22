21 ноября 21:45
Дженоа 0
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Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла 5
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21 ноября 19:30
Десна 0
Колос 1
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
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Мариуполь --
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Рух --
Металлист 1925 --
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Десна --
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Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
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Шахтер --
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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Это все неправда! Хави не хочет терять Агуэро

Сергей Шаховец
22 ноября, 00:15
Главный тренер Барселоны отрицает информацию о завершении карьеры аргентинского форварда сине-гранатовых

Хави верит в возвращение Серхио Агуэро / Фото: Reuters

Испанский наставник надеется, что в футбольной карьере Серхио Агуэро еще рано ставит точку и надеется на его возвращение в игру.

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"То, что было сказано, не соответствует действительности.

Мы надеемся, что он сможет продолжить играть в футбол.

Мы разговаривали с ним в последние дни и не подтверждаем эти сообщения", – цитирует Хави L’Equipe.

Напомним, что в конце октября Агуэро резко стало плохо во время матча Барселона – Алавес (1:1). Позже стало известно, что у Серхио случился приступ тахикардии.

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Изначально сообщалось, что Агуэро пропустит три месяца. Но, похоже, ему вообще придется попрощаться с футболом – на ЧМ-2022 Месси выступит без своего кума и лучшего друга.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 5 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Также мы сообщали, что Агуэро объявит о завершении карьеры на следующей неделе во время пресс-конференции.