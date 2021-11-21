Сульшер на Range Rover выехал с базы МЮ, но вдруг остановился

В Сети появилось, как Уле Гуннар Сульшер, уволенный с должности главного тренера Манчестер Юнайтед, покинул базу МЮ.
48-летний норвежец выехал с базы манкунианцев на своем черном Range Rover, помахав "Пока!" через стекло поджидавшим его журналистам.
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Однако, немного отъехав, Сульшер остановился.
У обочины Уле Гуннара провожал один из фанатов МЮ – Люк Селлерс. И Сульшер вышел из машины, чтобы его обнять.
"Для меня было честью работать в МЮ", – сказал болельщику теперь уже бывший наставник команды.
Отметим, что букмекеры сватают в преемники Сульшеру Зидана, Каррика и Роджерса.
А вот Роналду хотел бы видеть новым тренером МЮ Луиса Энрике.