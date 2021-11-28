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Колос --
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4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Це тобі за Васю! Теофімо Лопес не має права на реванш із Камбососом

Олександр Трикіша
28 листопада, 10:12
Теофімо Лопес потрапив у пастку, в яку раніше сам піймав Василя Ломаченка. Він не прописав реванш у контракт на поєдинок із Джорджем Камбососом

Лопес залишився без реваншу з Камбососом / Фото: Getty Images, AFP

Лопес сенсаційно програв Камбососу поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Однак Лопес був настільки впевнений у своїй перемозі, що забув прописати пункт про повторний бій.

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"Жодного пункту про реванш між Теофімо Лопесом і Джорджем Камбососом не було. Бій був обов'язковою вимогою IBF. Камбосос тепер вільний робити все, що йому заманеться", – написав у Twitter журналіст talkSPORT Майкл Бенсон.

Нагадаємо, раніше Ломаченко повівся на заяви команди Лопеса і не включив варіант реваншу до контракту з американцем, а після бою Лопес навідріз відмовився ще раз зустрічатися з Ломаченком.

Теофімо Лопес – Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

До речі, за кілька днів до бою Теофімо Лопес погодився дати реванш Василю Ломаченку. Але тепер у цьому поєдинку немає потреби, адже американець не має титулів.

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Нагадаємо, що 11 грудня Василь Ломаченко поб'ється з африканцем Річардом Коммі на прізвисько Термінатор.