Это тебе за Васю! Теофимо Лопес не имеет права на реванш с Камбососом

Лопес остался без реванша с Камбососом / Фото: Getty Images, AFP

Лопес сенсационно проиграл Камбососу поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Однако Лопес был настолько уверенным в своей победе, что забыл прописать пункт о повторном бое.

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"Никакого пункта о реванше между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом не было. Бой был обязательным требованием IBF. Камбосос теперь волен делать все, что ему заблагорассудится", – написал в Twitter журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

Напомним, ранее Ломаченко повелся на заявления команды Лопеса и не включил вариант реванша в контракт с американцем, а после боя Лопес наотрез отказался еще раз встречаться с Ломаченко.

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Кстати, за несколько дней до боя Теофимо Лопес согласился дать реванш Василию Ломаченко. Но теперь в этом поединке нет надобности, ведь у американца нет титулов.

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Напомним, что 11 декабря Василий Ломаченко подерется с африканцем Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.