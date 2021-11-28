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Колос --
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4 декабря 00:00
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4 декабря 00:00
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Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Это тебе за Васю! Теофимо Лопес не имеет права на реванш с Камбососом

Александр Трикиша
28 ноября, 10:12
Теофимо Лопес попал в ловушку, в которую ранее сам же поймал Василия Ломаченко. Он не прописал реванш в контракт на поединок с Джорджем Камбососом

Лопес остался без реванша с Камбососом / Фото: Getty Images, AFP

Лопес сенсационно проиграл Камбососу поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Однако Лопес был настолько уверенным в своей победе, что забыл прописать пункт о повторном бое.

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"Никакого пункта о реванше между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом не было. Бой был обязательным требованием IBF. Камбосос теперь волен делать все, что ему заблагорассудится", – написал в Twitter журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

Напомним, ранее Ломаченко повелся на заявления команды Лопеса и не включил вариант реванша в контракт с американцем, а после боя Лопес наотрез отказался еще раз встречаться с Ломаченко.

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Кстати, за несколько дней до боя Теофимо Лопес согласился дать реванш Василию Ломаченко. Но теперь в этом поединке нет надобности, ведь у американца нет титулов.

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Напомним, что 11 декабря Василий Ломаченко подерется с африканцем Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.