Камбосос перемолотил Лопеса: статистика ударов чемпионского боя

Джордж Камбосос нанес сенсационное поражение Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC Franchise, IBF, WBO и WBA в легком весе. Он был лучшим не только по оценкам судей, но и по статистике ударов

Теофимо Лопес VS Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

Оба боксера побывали в нокдаунах, а победителя пришлось определять судьям. Раздельным решением викторию отдали Камбососу.

Ранее были опубликованы судейские записки, вызвавшие возмущение у фанатов. Они назвали позором то, как судьи тянули Лопеса за уши.

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А теперь стала известна статистика ударов в поединке Лопес Камбосос, пишет boxingscene.com.

Камбосос был менее точен в процентном соотношении, зато победил Лопеса за счет большего количества как выброшенных ударов, так и попаданий. Он проиграл Лопесу только в количестве точных джебов.

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Интересно, что за несколько дней до боя Теофимо Лопес согласился дать реванш Василию Ломаченко. Но теперь в этом поединке нет надобности, ведь у американца нет титулов.

Напомним, что 11 декабря Василий Ломаченко подерется с африканцем Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.