Це ганьба! Судді за вуха тягли Лопеса в бою проти Камбососа

Теофімо Лопес програв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, поступившись роздільним рішенням Джорджу Камбососу. У Мережі з'явилися суддівські записки

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу / Фото: Getty Images

У першому раунді Лопес побував у нокдауні, а в 10-му вже Камбосос опинився в нокдауні. Втім, обидва боксери змогли пройти всю дистанцію.

Судді віддали перемогу Камбососу роздільним рішенням – 115:111, 113:114, 115:112.

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Пізніше журналіст Майк Копінгер в Twitter опублікував суддівські записки, які викликали обурення у фанів боксу.

Незважаючи на нокдаун, двоє суддів поставили Лопесу оцінку 9 за перший раунд. У коментарях уболівальники назвали таке рішення ганьбою.

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Також ці ж двоє суддів віддали Лопесу 12-й раунд, хоча фанати зійшлися на думці, що у фінальній трихвилинці кращим був Камосос.

До речі, варто зазначити, що всі троє суддів віддали Лопесу лише два раунди – 9-й та 10-й, коли Камбосос опинився у нокдауні.

Цікаво, що за кілька днів до бою Теофімо Лопес погодився дати реванш Василю Ломаченку. Але тепер у цьому поєдинку немає потреби, адже американець не має титулів.