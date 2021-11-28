Камбосос перемолотив Лопеса: статистика ударів чемпіонського бою

Обидва боксери побували у нокдаунах, а переможця довелося визначати суддям. Роздільним рішенням вікторію віддали Камбососу.
Раніше були опубліковані суддівські записки, які викликали обурення у фанатів Вони назвали ганьбою те, як судді тягли Лопеса за вуха.
А тепер стала відома статистика ударів у поєдинку Лопес Камбосос, пише boxingscene.com.
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Камбосос був менш точним у відсотковому співвідношенні, натомість переміг Лопеса за рахунок більшої кількості як викинутих ударів, так і влучень. Він програв Лопесу лише у кількості точних джебів.
Цікаво, що за кілька днів до бою Теофімо Лопес погодився дати реванш Василю Ломаченку. Але тепер у цьому поєдинку немає потреби, адже американець не має титулів.
Нагадаємо, що 11 грудня Василь Ломаченко поб'ється з африканцем Річардом Коммі на прізвисько Термінатор.