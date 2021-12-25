Це обман та розводняк! Коментатор звинуватив Джейка Пола у шахрайстві

Джейку Полу час виходити на ринг проти професійних боксерів / Фото: Getty Images

Коментатора ESPN Стівен Сміт стверджує, що шоумен тренується з професійними тренерами та боксерами, а на поєдинки виходить проти баскетболістів та бійців ММА.

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"Джейк Пол, досить дурити людей. Досить усім нам брехати. Наскільки я розумію, ти вже більше 4 років тренуєшся з професійними тренерами і спарингуєш зі справжніми боксерами. А за цей час нокаутував лише ютубера, баскетболіста та двох бійців ММА, які й були базовими борцями. Так-так, і Бен Аскрен, і Тайрон Вудлі – борці, а не ударники. Так, у Вудлі є міць у кулаках, він перемагав нокаутами, але він базовий борець.

Джейк Пол нокаутував Бена Аскрена/Фото trillerfightclub.com

Джейк Пол усіх розводить. Він не б'ється з боксерами. Рано чи пізно вболівальники це розуміють. Їм набридне весь цей липовий хайп. Рано чи пізно їм набридне дивитися на те, як ти б'єш якихось котяків, які ніколи раніше не боксували. І вони більше не прикидаються, що їм дуже весело стежити за тим, як ти нокаутуєш небоксерів, називаючи себе боксером.

Джейк Пол нокаутував Нейта Робінсона / Фото: Reuters

Ти кидаєш виклик Канело Альваресу та Флойду Мейвезеру? Це що, жарт такий? Це неповага! Канело – найкращий у світі. Він нокаутує Пола у стартовому раунді. Але знаєте, що найважливіше? Цей Пол не заслуговує на те, щоб перебувати в одному рингу з кимось типу Канело", – цитує Сміта vringe.com.

Джейк ПОл переміг Тайрона Вудлі / Фото: Getty Images

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Зазначимо, що Джейк Пол вирішив спробувати себе у боксі зовсім недавно.

Свій дебютний бій він провів у січні 2020-го, нокаутувавши британського блогера AnEsonGib. Потім Пол переміг колишнього баскетболіста НБА Нейта Робінсона.

У недавньому бою-реванші з Тайроном Вудлі, Джейк Пол намертво вирубив екс-чемпіона UFC у шостому раунді поєдинку.

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Джейк Пол ефектно нокаутував Тайрона Вудлі / Фото: Reuters

Після бою з Вудлі, Пол звернувся до президента UFC Дейне Вайта, поставивши під сумнів чемпіонські здобутки бійців його компанії.