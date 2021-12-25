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Это обман и разводняк! Комментатор обвинил Джейка Пола в мошенничестве

Сергей Шаховец
25 декабря, 10:36
Известный ютубер должен драться с боксерами, а не устраивать цирк с бойцами других дисциплин, заверяет спортивный журналист Стивен Смит

Джейку Полу пора выходить на ринг против профессиональных боксеров / Фото: Getty Images

Комментатор ESPN Стивен Смит утверждает, что шоумен тренируется с профессиональными тренерами и боксерами, а на поединки выходит против баскетболистов и бойцов ММА.

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"Джейк Пол, хватит дурачить людей. Хватит всем нам лгать. Насколько я понимаю, ты уже более 4 лет тренируешься с профессиональными тренерами и спаррингуешь с настоящими боксерами.

А за это время нокаутировал только ютубера, баскетболиста и двух бойцов ММА, которые и то были базовыми борцами. Да-да, и Бен Аскрен, и Тайрон Вудли – борцы, а не ударники. Да, у Вудли есть мощь в кулаках, он побеждал нокаутами, но и он базовый борец.

Джейк Пол нокаутировал Бена Аскрена/Фото trillerfightclub.com

Джейк Пол всех разводит. Он не дерется с боксерами. Рано или поздно болельщики это осознают. Им надоест весь этот липовый хайп. Рано или поздно им надоест смотреть на то, как ты избиваешь каких-то кошаков, которые никогда прежде не боксировали. И они больше не станут притворяться, что им очень весело смотреть за тем, как ты нокаутируешь небоксеров, называя себя боксером.

Джейк Пол нокаутировал Нейта Робинсона / Фото: Reuters

Ты бросаешь вызов Канело Альваресу и Флойду Мейвезеру? Это что, шутка такая? Это неуважение! Канело – лучший в мире. Он нокаутирует Пола в стартовом раунде. Но знаете, что самое важное? Этот Пол не заслуживает того, чтобы находиться в одном ринге с кем-то типа Канело", – цитирует Смита vringe.com.

Джейк Пол победил Тайрона Вудли / Фото: Getty Images

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Отметим, что Джейк Пол решил себя попробовать в боксе совсем недавно.

Свой дебютный бой он провел в январе 2020-го, нокаутировав британского блогера AnEsonGib. Затем Пол победил бывшего баскетболиста НБА Нейта Робинсона.

В недавнем бою-реванше с Тайроном Вудли, Джейк Пол намертво вырубил экс-чемпиона UFC в шестом раунде поединка.

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Джейк Пол эффектно нокаутировал Тайрона Вудли / Фото: Reuters

После боя с Вудли, Пол обратился к президенту UFC Дэйне Уайту, поставив под сомнение чемпионские достижения бойцов его компании.

Блогер Джейк Пол бросил вызов президенту UFC / Фото: Getty Images