25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Ці б***і, що вони роблять? Путін збожеволів? Реакція на матч Україна – Росія у відборі на ЧС

Олександр Трикіша
26 листопада, 16:05
Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо висловив свою думку щодо можливого суперника національної команди у плей-офф відбору на ЧС-2022

Йожеф Сабо проти матчу Україна - Росія у відборі на ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Жеребкування стиків відбору на катарський мундіаль відбудеться вже сьогодні. Дивитися жеребкування плей-офф ЧС-2022 можна буде на нашому сайті.

Читайте також: список трансляцій жеребкування плей-офф ЧС-2022

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Як ми писали раніше, УЄФА продовжує розводити Україну та Росію, тож на цій стадії команди точно не зустрінуться.

Йожеф Сабо / Фото: Динамоманія

Це і на краще, вважає Сабо.

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"Правильно. Навіщо нам Росія? Ці б***і, що вони роблять? Ви подивіться. Цей Путін збожеволів чи що? Я не політик, але треба зробити наші кордони такими сильними, щоб жодна муха не пролетіла.

Усі гроші, що крадуть мільярдери, треба давати на озброєння, щоби наші діти жили спокійно. Не треба із ними грати", – сказав Сабо в інтерв'ю ua.tribuna.com.

Також Сабо зізнався, що особисто він би хотів у суперники України збірну Шотландії. До речі, ми опублікували раніше результати голосування серед уболівальників – він відрізняється від вибору тренера.