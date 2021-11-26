25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
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Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
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Эти б***и, что они делают? Путин с ума сошел? Реакция на матч Украина – Россия в отборе на ЧМ

Александр Трикиша
26 ноября, 16:05
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение о возможном сопернике национальной команды в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Йожеф Сабо против матча Украина - Россия в отборе на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Жеребьевка стыков отбора на катарский мундиаль состоится уже сегодня. Смотреть жеребьевку плей-офф ЧМ-2022 можно будет на нашем сайте.

Читайте также: список трансляций жеребьевки плей-офф ЧМ-2022

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Как мы писали ранее, УЕФА продолжает разводить Украину и Россию, так что на этой стадии команды точно не встретятся.

Йожеф Сабо / Фото: Динамомания

Это и к лучшему, считает Сабо.

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"Правильно. Зачем нам Россия? Эти б***и, что они делают? Вы посмотрите. Этот Путин с ума сошел или что? Я не политик, но надо сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела.

Все деньги, что воруют миллиардеры, надо давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не надо с ними играть", – сказал Сабо в интервью ua.tribuna.com.

Также Сабо признался, что лично он бы хотел в соперник Украины сборную Шотландии. Кстати, ранее мы опубликовали результаты голосования среди болельщиков – он отличается от выбора тренера.