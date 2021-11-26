Эти б***и, что они делают? Путин с ума сошел? Реакция на матч Украина – Россия в отборе на ЧМ

Йожеф Сабо против матча Украина - Россия в отборе на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Жеребьевка стыков отбора на катарский мундиаль состоится уже сегодня. Смотреть жеребьевку плей-офф ЧМ-2022 можно будет на нашем сайте.

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Как мы писали ранее, УЕФА продолжает разводить Украину и Россию, так что на этой стадии команды точно не встретятся.

Йожеф Сабо / Фото: Динамомания

Это и к лучшему, считает Сабо.

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"Правильно. Зачем нам Россия? Эти б***и, что они делают? Вы посмотрите. Этот Путин с ума сошел или что? Я не политик, но надо сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела. Все деньги, что воруют миллиардеры, надо давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не надо с ними играть", – сказал Сабо в интервью ua.tribuna.com.

Также Сабо признался, что лично он бы хотел в соперник Украины сборную Шотландии. Кстати, ранее мы опубликовали результаты голосования среди болельщиков – он отличается от выбора тренера.