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Ще одна спортсменка втекла від Лукашенка в Польщу – на батьківщині її оголосили зрадницею

Олександр Трикіша
6 вересня, 09:02
Білоруська наїзниця Ольга Сафронова отримала гуманітарну візу в Польщі після того, як вона піддалася переслідуванню на батьківщині за виступ проти уряду країни

Ольга Сафронова отримала гуманітарну візу у Польщі / Фото: Getty Images

Сафронова перебралася до Польщі слідом за Христиною Тімановською, яка втекла до Польщі минулого місяця після того, як, за її словами, тренери наказали їй відлетіти додому з Олімпійських ігор в Токіо.

Сафронова вирушила до Польщі після того, як її виключили з білоруської кінної команди незадовго до Олімпійських ігор в Токіо на тлі звинувачень у тому, що один з її коней підозрювався у вживанні допінгу.

У відповідь вона виступила проти білоруських спортивних чиновників та самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і була внесена в список зрадників Білорусі, пише Reuters.

Скандал з Тімановською. З чого все почалося:

Христина Тімановська повинна була виступити на Олімпіаді в Токіо на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано виявилася включена до складу естафети 4х400 метрів.

У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, так як не спеціалізується на цій дистанції, після чого її і спробували насильно відправити до Мінська.

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Тімановська чинила опір цьому, побоюючись, що на батьківщині її посадять до в'язниці або закриють в психіатричній лікарні. В результаті поліція Токіо взяла її під свій захист.

Христина Тимановська / Фото: Reuters

А пізніше з Олімпіади МОК видворив білоруських тренерів, які загрожували Тімановській, що якщо вона не вгамується, все може закінчитися для неї суїцидом.

Після скандалу чоловік Христини втік з Білорусі до Києва, а пізніше Польща видала подружжю гуманітарну візу. Зараз спортсменка знаходиться в Польщі, куди її на спеціальному літаку доставили в супроводі консулів, проте все одно побоюється за своє життя.

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