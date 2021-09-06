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Минай --
18 сентября 00:00
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Еще одна спортсменка сбежала от Лукашенко в Польшу – на родине ее объявили предательницей

Александр Трикиша
6 сентября, 09:02
Белорусская наездница Ольга Сафронова получила гуманитарную визу в Польше после того, как она подверглась преследованию на родине за выступление против правительства страны

Ольга Сафронова получила гуманитарную визу в Польше / Фото: Getty Images

Сафронова перебралась в Польшу вслед за Кристиной Тимановской, которая сбежала в Польшу в прошлом месяце после того, как, по ее словам, тренеры приказали ей улететь домой с Олимпийских игр в Токио.

Сафронова отправилась в Польшу после того, как ее исключили из белорусской конной команды незадолго до Олимпийских игр в Токио на фоне обвинений в том, что одна из ее лошадей подозревалась в употреблении допинга.

В ответ она выступила против белорусских спортивных чиновников и самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и была внесена в список предателей Беларуси, пишет Reuters.

Скандал с Тимановской. С чего все началось:

Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров.

В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, после чего ее и попытались насильно отправить в Минск.

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Тимановская воспротивилась этому, опасаясь, что на родине ее посадят в тюрьму или закроют в психбольнице. В итоге полиция Токио взяла ее под свою защиту.

Кристина Тимановская / Фото: Reuters

А позже с Олимпиады МОК выдворил белорусских тренеров, угрожавших Тимановской, что если она не угомонится, все может закончиться для нее суицидом.

После вспыхнувшего скандала муж Кристины бежал из Беларуси в Киев, а позже Польша выдала супругам гуманитарную визу. Сейчас спортсменка находится в Польше, куда ее на специальном самолете доставили в сопровождении консулов, однако все равно опасается за свою жизнь.

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