8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Ще один удар по Путіну! У Росії відібрали Всесвітню шахову олімпіаду

Сергій Шаховець
26 лютого, 00:52
Міжнародна шахова федерація ухвалила важливе рішення для ізоляції путінської Росії

Путін залишився без шахової олімпіади / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Спорт завжди був улюбленою іграшкою російського диктатора. Але міжнародне спортивне співтовариство не залишилося осторонь під час вторгнення Росії в Україну.

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) прийняла рішення відібрати у Росії право проведення Всесвітньої шахової олімпіади 2022 року.

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"Рада ФІДЕ прийняла рішення, що 44-а шахова олімпіада, включаючи змагання для гравців з обмеженими можливостями, а також конгрес ФІДЕ, у Росії не відбудуться.

Ми зробимо все можливе, щоб знайти іншого організатора олімпіади та своєчасно надати інформацію про місце та терміни проведення конгресу ФІДЕ у 2022 році", – йдеться в офіційному повідомленні ФІДЕ.

Всесвітня шахова Олімпіада мала пройти з 26 липня по 8 серпня 2022 року в Москві.

Санкції спортивних організацій проти Росії:

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