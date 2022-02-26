8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Еще один удар по Путину! У России отобрали Всемирную шахматную олимпиаду

Сергей Шаховец
26 февраля, 00:52
Международная шахматная федерация приняла важное решение для изоляции путинской России

Путин остался без шахматной олимпиады / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Спорт всегда был любимой игрушкой российского диктатора. Но международное спортивное сообщество не осталось в стороне во время вторжения России в Украину.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение отобрать у России право проведения Всемирной шахматной олимпиады 2022.

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"Совет ФИДЕ принял решение, что 44-я шахматная олимпиада, включая соревнования для игроков с ограниченными возможностями, а также конгресс ФИДЕ, в России не состоятся.

Мы сделаем все возможное, чтобы найти другого организатора олимпиады и своевременно предоставить информацию о месте и сроках проведения конгресса ФИДЕ в 2022 году", – говорится в официальном сообщении ФИДЕ.

Всемирная шахматная Олимпиада должна была пройти с 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве.

Санкции спортивных организаций против России:

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