Еще один удар по Путину! У России отобрали Всемирную шахматную олимпиаду

Путин остался без шахматной олимпиады / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Спорт всегда был любимой игрушкой российского диктатора. Но международное спортивное сообщество не осталось в стороне во время вторжения России в Украину.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение отобрать у России право проведения Всемирной шахматной олимпиады 2022.

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"Совет ФИДЕ принял решение, что 44-я шахматная олимпиада, включая соревнования для игроков с ограниченными возможностями, а также конгресс ФИДЕ, в России не состоятся. Мы сделаем все возможное, чтобы найти другого организатора олимпиады и своевременно предоставить информацию о месте и сроках проведения конгресса ФИДЕ в 2022 году", – говорится в официальном сообщении ФИДЕ.

Всемирная шахматная Олимпиада должна была пройти с 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве.

Санкции спортивных организаций против России: