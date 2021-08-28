Єлизавета Мерешко – дворазова чемпіонка Токіо-2020

Мерешко - мультимедалістка Токіо-2020: два золота і срібло / Фото: Getty Images

П'ять золотих медалей виграла сьогодні збірна України в басейні Токіо.

Крапку в змагальному дні поставила Єлизавета Мерешко. Вона швидше за всіх пропливла стометрівку брасом. Раніше наша спортсменка виграла в Токіо-2020 золото на 50 метрів вільним стилем і срібло на 200 м комплексом.

Це не перші нагороди українки на Паралімпійських іграх. У Ріо-де-Жанейро Єлизавета виграла чотири золоті медалі та одну бронзову.

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Нагадаємо, що на церемонії відкриття Паралімпійських Ігор Мерешко разом з Віктором Смирновим несли прапор України.