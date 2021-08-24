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Олімпіада 2020 в Токіо

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Церемонія відкриття Паралімпіади: онлайн-трансляція

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 серпня, 12:46
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Церемонія під слоганом "У нас є крила" пройде без глядачів і триватиме три години, прапор України понесуть плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов
Церемонія відкриття Паралімпіади - онлайн з Токіо
Церемонія відкриття Паралімпіади - онлайн з Токіо / Фото: Getty Images

24 серпня в Токіо стартують літні Паралімпійські Ігри. Змагання триватимуть до 5 вересня, а наша збірна – серед фаворитів. Сьогодні – тільки церемонія відкриття. Стартує вона о 14:00 і триватиме три години.

Церемонія відкриття Паралімпіади – онлайн

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Що відомо про церемонію до її старту:

Відкриють Паралімпіаду на Національному стадіоні у Токіо, який вміщує 68 тисяч глядачів. Але їх сьогодні не буде – будуть присутні тільки члени делегацій, представники держав і спонсорських організацій.

Прапороносцями збірної України будуть плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов. Україна на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсменів, які змагатимуться в 15 видах спорту. Очікується багато медалей!

Слоган "У нас є крила" стане темою церемонії відкриття, а слоган "Гармонійна какофонія" – темою церемонії закриття Ігор (5 вересня).

Імператор Японії Нарухіто буде присутній один на церемонії відкриття, імператриці Масако не буде на заході через обмеження числа присутніх в рамках заходів проти COVID.

Згадаймо найбільш емоційні моменти Олімпіади-2020:

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