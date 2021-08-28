Денис Дубров виводить Україну на п'яте місце в Токіо-2020

Золото українського плавця стало сьомим для України на Паралімпіаді і дозволило нашій команді піднятися на п'яте місце в загальнокомандному заліку

Денис Дубров додав золото Токіо-2020 в свою колекцію / Фото: Getty Images

Град золотих медалей сиплеться на українських плавців сьогодні на Паралімпійських іграх у Токіо. Уже четвертий наш спортсмен буде слухати гімн України на свою честь.

Реклама

Денис Дубров став чемпіоном Паралімпійських ігор на дистанції 200 метрів комплексом.

Для Дениса це не перший успіх на Паралімпіадах. У Ріо 2016 він виграв три золоті медалі, три срібні і дві бронзові.

Дивіться також: Таблиця медалей Паралімпійських ігор у Токіо

У суботу наша команда вийшла на п'яте місце медального заліку Паралімпійських ігор! Зараз у збірної України 32 медалі – 7 золотих, 16 срібних і 9 бронзових.

Реклама

Раніше ми писали, що українська дзюдоїстка Ірина Гусєва виграла срібло. У фінальній сутичці наша спортсменка поступилася Ханім Гусейновій з Азербайджану.