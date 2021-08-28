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Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
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Елизавета Мерешко – двукратная чемпионка Токио-2020

Любомир Луканюк
28 августа, 13:41
Наш знаменосец на открытии Паралимпийских игр Елизавета Мерешко завоевала уже свою третью медаль на соревнованиях в Токио

Мерешко - мультимедалистка Токио-2020: два золота и серебро / Фото: Getty Images

Пять золотых медалей выиграла сегодня сборная Украины в бассейне Токио.

Точку в соревновательном дне поставила Елизавета Мерешко. Она быстрее всех проплыла стометровку брассом. Ранее наша спортсменка выиграла в Токио-2020 золото на 50 метров вольным стилем и серебро на 200 м комплексом.

Это не первые награды украинки на Паралимпийских играх. В Рио-де-Жанейро Елизавета выиграла четыре золотые медали и одну бронзовую.

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Напомним, что на церемонии открытия Паралимпийских Игр Мерешко вместе с Виктором Смирновым несли флаг Украины.

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