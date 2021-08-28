Елизавета Мерешко – двукратная чемпионка Токио-2020

Мерешко - мультимедалистка Токио-2020: два золота и серебро / Фото: Getty Images

Пять золотых медалей выиграла сегодня сборная Украины в бассейне Токио.

Точку в соревновательном дне поставила Елизавета Мерешко. Она быстрее всех проплыла стометровку брассом. Ранее наша спортсменка выиграла в Токио-2020 золото на 50 метров вольным стилем и серебро на 200 м комплексом.

Это не первые награды украинки на Паралимпийских играх. В Рио-де-Жанейро Елизавета выиграла четыре золотые медали и одну бронзовую.

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Напомним, что на церемонии открытия Паралимпийских Игр Мерешко вместе с Виктором Смирновым несли флаг Украины.