Денис Дубров выводит Украину на пятое место в Токио-2020

Золото украинского пловца стало седьмым для Украины на Паралимпиаде и позволило нашей команде подняться на пятое место в общекомандном зачете

Денис Дубров добавил золото Токио-2020 в свою коллекцию / Фото: Getty Images

Град золотых медалей сыпется на украинских пловцов сегодня на Паралимпийских играх в Токио. Уже четвертый наш спортсмен будет слушать гимн Украины на свою честь.

Реклама

Денис Дубров стал чемпионом Паралимпийских игр на дистанции 200 метров комплексом.

Для Дениса это не первый успех на Паралимпиадах. В Рио-2016 он выиграл три золотые медали, три серебряные и две бронзовые.

Смотрите также: Таблица медалей Паралимпийских игр в Токио

В субботу наша команда вышла на пятое место медального зачета Паралимпийских игр! Сейчас у сборной Украины 32 медали – 7 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых.

Реклама

Ранее мы писали, что украинская дзюдоистка Ирина Гусева выиграла серебро. В финальной схватке наша спортсменка уступила Ханим Гусейновой из Азербайджана.