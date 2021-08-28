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Денис Дубров выводит Украину на пятое место в Токио-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
28 августа, 13:00
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Золото украинского пловца стало седьмым для Украины на Паралимпиаде и позволило нашей команде подняться на пятое место в общекомандном зачете
Денис Дубров добавил золото Токио-2020 в свою коллекцию
Денис Дубров добавил золото Токио-2020 в свою коллекцию / Фото: Getty Images

Град золотых медалей сыпется на украинских пловцов сегодня на Паралимпийских играх в Токио. Уже четвертый наш спортсмен будет слушать гимн Украины на свою честь.

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Денис Дубров стал чемпионом Паралимпийских игр на дистанции 200 метров комплексом.

Для Дениса это не первый успех на Паралимпиадах. В Рио-2016 он выиграл три золотые медали, три серебряные и две бронзовые.

Смотрите также: Таблица медалей Паралимпийских игр в Токио

В субботу наша команда вышла на пятое место медального зачета Паралимпийских игр! Сейчас у сборной Украины 32 медали – 7 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых.

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Ранее мы писали, что украинская дзюдоистка Ирина Гусева выиграла серебро. В финальной схватке наша спортсменка уступила Ханим Гусейновой из Азербайджана.

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