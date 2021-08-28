Наша ракета! Євген Богодайко виграв своє сьоме золото Паралімпіад

Перше золото суботи 28 серпня Україна на Паралімпійських іграх приніс плавець Євген Богодайко!
27-річний плавець з приголомшливою швидкістю проплив стометрівку брасом і не залишив жодних шансів суперникам.
Це "золото" повернуло нашу команду в топ-10 медального заліку Паралімпійських ігор! Зараз у збірної України 27 медалей – 4 золоті, 14 срібних і 9 бронзових.
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Для Богодайка золота нагорода в Токіо – вже сьома в кар'єрі. Він ставав дворазовим чемпіоном Паралімпіади в Лондоні-2012 і чотири рази перемагав в Ріо-2016. Крім того, у Євгена ще є п'ять срібних і дві бронзові медалі Паралімпійських ігор.
Раніше ми писали, що дзюдоїст Руфат Магомедов виграв бронзу Токіо-2020 .