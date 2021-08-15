Їли кавун прямо під час матчу. Німецькі футболісти перекусили на полі

Легкий перекус під час матчу

У матчі першого туру чемпіонату Німеччини між Аугсбургом і Хоффенхаймом стався досить неординарний випадок.

В середині другого тайму рефері зробив зупинку через спеку, щоб гравці попили води. Але господарі поля оригінально вирішили втамувати спрагу. Під час паузи футболісти Аугсбурга їли кавун, який виніс на газон персонал клубу.

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На жаль, це не допомогло Аугсбургу, який поступився Хоффенхайму з рахунком – 0:4.

Раніше ми розповідали про вражаючий дебют Романа Яремчука в чемпіонаті Португалії. У своєму першому матчі український форвард відзначився голом і результативною передачею. А його Бенфіка обіграла Ароку – 2:0.