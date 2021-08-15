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Ели арбуз прямо во время матча. Немецкие футболисты перекусили на поле

Любомир Луканюк
15 августа, 11:08
Игроки Аугсбурга оригинально заполнили паузу в матче чемпионата Германии с Хоффенхаймом, они кушали арбуз прямо на футбольном поле

Легкий перекус во время игры

В матче первого тура чемпионата Германии между Аугсбургом и Хоффенхаймом произошел довольно неординарный случай.

В середине второго тайма рефери сделал остановку из-за жары, чтобы игроки попили воды. Но хозяева поля оригинально решили утолить жажду. Во время паузы футболисты Аугсбурга ели арбуз, который вынес на газон персонал клуба.

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Увы, это не помогло Аугсбургу, который уступил Хоффенхайму со счетом – 0:4.

Ранее мы рассказывали о впечатляющем дебюте Романа Яремчука в чемпионате Португалии. В своем первом матче украинский форвард отметился голом и результативной передачей. А его Бенфика обыграла Ароку – 2:0.

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