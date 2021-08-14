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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Невероятный дебют Яремчука в Португалии! Забил гол, отдал передачу и выгнал вратаря

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
14 августа, 21:07
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук сыграл первый матча за Бенфику в чемпионате Португалии и стал героем первого тайма
Яремчук забивает первый гол в чемпионате Португалии
Яремчук забивает первый гол в чемпионате Португалии

Украинский форвард Роман Яремчук открыл счет своим голам в чемпионате Португалии.

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Сегодня во втором туре национального первенства Бенфика принимает Ароку. Яремчук появился в стартовом составе "орлов" и в первом тайме стал героем поединка.

На 8-й минуте нашего форварда сбил голкипер Ароки и получил прямую красную карточку. На 38-й минуте Роман отдал голевую передачу.

А на 43-й – забил гол!

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После первого тайма Бенфика выигрывает – 2:0. Матч продолжается.

Ранее мы писали, что Яремчук забил дебютный гол за Бенфику в ворота Спартака.

Напомним, что Яремчук стал игроком Бенфики после успешного выступления на Евро-2020, где украинец забил два гола. При этом просто космический процент от сделки должен получить бывший клуб футболиста, киевское Динамо.

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Рекомендации

Я счастлив! После гола Спартаку в честь украинца переименовали легендарный португальский клуб

Нападающий Бенфики Роман Яремчук впервые вышел на поле в составе португальского клуба и сразу же отметился забитым мячом в Лиге чемпионов. Лучшего дебюта и не придумаешь!

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Г
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1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
3
3:2
6
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Заря
4
7:5
4
9
Колос
2
1:0
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
3
3:5
3
12
Верес
4
2:7
2
13
Мариуполь
3
3:5
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
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