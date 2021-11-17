Екстаз! Відео зарядів збірної України та фанатів після виходу до плей-офф

Збірна України шаленіє після виходу до плей-оф / Фото: Reuters

Синхронні оплески футболістів нашої збірної на полі та фанатів на трибунах у Зениці під скандування "У-кра-ї-на!" після перемоги 2:0 над Боснією стали хітом інтернету

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Зауважимо, що аналогічним святкуванням уславилися на весь світ ісландські фанати та їхня збірна на Євро-2016.

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Нагадаємо, Україна пробилася до плей-оф за влучення на ЧС-2022 завдяки виїзній перемозі над Боснією 2:0, а також тому, що у паралельному матчі Франція обіграла фінів 2:0.

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. Для потрапляння на ЧС Україні потрібно буде виграти два матчі – півфінал та фінал міні-турніру у березні наступного року.

У півфіналі Україні дістанеться у суперники хтось із п'ятірки: Португалія, Шотландія, Італія, Швеція чи Уельс.