Экстаз! Видео зарядов сборной Украины и фанатов после выхода в плей-офф

Сборная Украины ликует после выход в плей-офф / Фото: Reuters

Синхронные хлопки футболистов нашей сборной на поле и фанатов на трибунах в Зенице под скандирование "У-кра-и-на!" после победы 2:0 над Боснией стали хитом интернета.

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Отметим, что аналогичным празднованием прославились на весь мир исландские фанаты и их сборная на Евро-2016.

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Напомним, Украина пробилась в плей-офф за попадание на ЧМ-2022 благодаря выездной победе над Боснией 2:0, а также тому, что в параллельном матче Франция обыграла финнов 2:0.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. За попадание на ЧМ Украине нужно будет выиграть два матча – полуфинал и финал мини-турнира в марте следующего года.

В полуфинале Украине достанется в соперники кто-то из пятерки: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.