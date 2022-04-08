Ексклюзивна бронза Токіо-2020 принесла величезні гроші українським волонтерам

Горуна виставив бронзу Токіко-2020 на аукціон / Фото: Колаж: Сьогодні

Український каратист Станіслав Горуна, який захищає країну у лавах ЗСУ, зміг виручити велику суму для волонтерської організації. Це стало можливо після того, як він виставив на торги свою бронзову нагороду Токіо-2020.

Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

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Олімпійський призер отримав за свій лот 20 500 доларів (понад 600 000 гривень). Всі отримані кошти будуть передані до фонду волонтерської організації Ukraine Alive 2022. Після чого розподілені на потреби українських переселенців, ЗСУ та тероборони.

Станіслав Горуна / Фото: Reuters

Бронзова медаль Станісала Горуни є ексклюзивною, оскільки змагання з карате вперше проводились на Олімпійських іграх.

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Окрім цього, Станіслава Горуну визнано найкращим спортсменом березня за версією Всесвітніх ігор, попри те, що спортсмен зробив паузу у професійній кар'єрі заради захисту країни.

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