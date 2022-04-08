Эксклюзивная бронза Токио-2020 принесла огромные деньги украинским волонтерам

Горуна выставил бронзу Токио-2020 на аукцион / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский каратист Станислав Горуна, который защищает страну в рядах ВСУ, смог выручить хорошую сумму для волонтерской организации. Это стало возможно после того как он выставил на торги свою бронзовую награду Токио-2020.

Станислав Горуна бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

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Олимпийский призер получил за свой лот 20 500 долларов (более 600 000 гривен). Все вырученные средства буду переданы в фонд волонтерской организации Ukraine Alive 2022. После чего распределены на нужды украинских переселенцев, ВСУ и теробороны.

Станислав Горуна / Фото: Reuters

Бронзовая медаль Станисала Горуны является эксклюзивной, так как соревнования по каратэ впервые проводились на Олимпийских играх.

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Кроме этого, Станислава Горуну признано лучшим спортсменом марта по версии Всемирных игр, несмотря на то, что спортсмен сделал паузу в профессиональной карьеры, ради защиты страны.

Паралимпиец Сергей Емельянов собрал почти миллион гривен для помощи украинской армии.