16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 17:00
Львів 1
Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 2
Колос 0
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Це кінець кар'єри Супряги в Динамо: жорсткий вирок чемпіону світу

Андрій Трофімов
16 жовтня, 22:41
Експерт Олег Федорчук різко висловився щодо перспектив Владислава Супряги після ранньої заміни гравця в матчі Динамо проти Львова

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Переможний матч Динамо проти Львова 4:1 відзначився показовою заміною, яку Мірча Луческу провів наприкінці першого тайму за рахунку 1:1.

Замість невиразного чемпіона світу серед молоді Супряги Луческу випустив Гармаша, який забив за киян двічі.

Реклама

"Чи означає ця заміна Супряги кінець його кар'єри? Якщо говорити про кар'єру футболіста в середній команді, то це тільки початок. Якщо говорити про футболіста в команді рівня Динамо – це кінець", – наводить слова екстренера Таврії, експерта Олега Федорчука FanDay.

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

"Супряга рано потрапив до топового клубк, йому треба ще працювати і набути той багаж, який дасть йому впевненість. У Дніпрі-1 він був на своєму рівні, у нього іноді були непогані ігри. Невідповідність рівня сковує футболіста і за видимої старанності йому нічого не вдається. Внутрішня непевність відчувається в ухваленні рішень, занадто повільно він ухвалює рішення".

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Супряга не передбачає ситуації. Він ухвалює дуже прості рішення, а футбол – це гра, в якій найголовніше – ухвалення рішень. Завжди із 4-5 варіантів хороший, класний футболіст вибирає найкращий варіант, середній футболіст вибирає через раз, а Супряга належить до середніх футболістів саме в контексті ухвалення рішень. Навіть сьогодні, м'яч відскочив від воротаря – порожні ворота, а він не був готовий. І це нападник", – зауважив Федорчук.

Реклама

При цьому Мірча Луческу, коментуючи заміну Супряги, заявив каналу Футбол 1:

"Для нього це можливість подумати. Він не забив той гол, який мав забити. Потім сфолив на нашій половині поля. У нього є всі якості для форварда – фізичні і технічні. Але він повинен розуміти, що професійний футбол – це і характер. Сподіваюся , він винесе уроки з цієї заміни".

Реклама

Реклама