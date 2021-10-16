Це кінець кар'єри Супряги в Динамо: жорсткий вирок чемпіону світу

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Переможний матч Динамо проти Львова 4:1 відзначився показовою заміною, яку Мірча Луческу провів наприкінці першого тайму за рахунку 1:1.

Замість невиразного чемпіона світу серед молоді Супряги Луческу випустив Гармаша, який забив за киян двічі.

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"Чи означає ця заміна Супряги кінець його кар'єри? Якщо говорити про кар'єру футболіста в середній команді, то це тільки початок. Якщо говорити про футболіста в команді рівня Динамо – це кінець", – наводить слова екстренера Таврії, експерта Олега Федорчука FanDay.

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

"Супряга рано потрапив до топового клубк, йому треба ще працювати і набути той багаж, який дасть йому впевненість. У Дніпрі-1 він був на своєму рівні, у нього іноді були непогані ігри. Невідповідність рівня сковує футболіста і за видимої старанності йому нічого не вдається. Внутрішня непевність відчувається в ухваленні рішень, занадто повільно він ухвалює рішення".

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Супряга не передбачає ситуації. Він ухвалює дуже прості рішення, а футбол – це гра, в якій найголовніше – ухвалення рішень. Завжди із 4-5 варіантів хороший, класний футболіст вибирає найкращий варіант, середній футболіст вибирає через раз, а Супряга належить до середніх футболістів саме в контексті ухвалення рішень. Навіть сьогодні, м'яч відскочив від воротаря – порожні ворота, а він не був готовий. І це нападник", – зауважив Федорчук.

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При цьому Мірча Луческу, коментуючи заміну Супряги, заявив каналу Футбол 1:

"Для нього це можливість подумати. Він не забив той гол, який мав забити. Потім сфолив на нашій половині поля. У нього є всі якості для форварда – фізичні і технічні. Але він повинен розуміти, що професійний футбол – це і характер. Сподіваюся , він винесе уроки з цієї заміни".