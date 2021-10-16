Это конец карьеры Супряги в Динамо: жесткий приговор чемпиону мира

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Победный матч Динамо против Львова 4:1 отметился показательной заменой, которую Мирча Луческу произвел на исходе первого тайма при счете 1:1.

Вместо невзрачного чемпиона мира среди молодежи Супряги Луческу выпустил Гармаша, который забил за киевлян дважды.

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"Означает ли эта замена Супряги конец его карьеры? Если говорить о карьере футболиста в средней команде, то это только начало. Если говорить о футболисте в команде уровня Динамо – это конец", – приводит слова экс-тренера Таврии, эксперта Олега Федорчука FanDay.

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

"Супряга рано попал в топовый клуб, ему надо еще трудиться и приобрести тот багаж, который даст ему уверенность. В Днепре-1 он был на своем уровне, у него иногда получались неплохие игры. Несоответствие уровня сковывает футболиста и при видимой старательности у него не получается. Внутренняя неуверенность чувствуется в принятии решений, слишком медленно он принимает решения".

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Супряга не предугадывает ситуации. Он принимает очень простые решения, а футбол – это игра, в которой во главу угла ставится принятие решений. Всегда из 4-5 вариантов хороший, классный футболист выбирает лучший вариант, средний футболист выбирает через раз, а Супряга относится к средним футболистам как раз в контексте принятия решений. Даже сегодня, мяч отскочил от вратаря – пустые ворота, а он не был готов. И это нападающий", – отметил Федорчук.

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При этом Мирча Луческу, комментируя замену Супряги, заявил каналу Футбол 1:

"Для него это возможность подумать. Он не забил тот гол, который должен был. Потом сфолил на нашей половине поля. У него есть все качества для форварда – физические и технические. Но он должен понимать, что профессиональный футбол – это и характер. Надеюсь, он вынесет уроки из этой замены".