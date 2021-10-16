Бенефіс Гармаша у Львові: відео голів та огляд матчу чемпіонату України

Київське Динамо розгромило на виїзді Львів з рахунком 4:1. Дивіться відео голів та огляд матчу
Денис Гармаш зробив дубль в матчі Львів - Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Підопічні Мірчі Луческу у матчі 11-го туру УПЛ добули вольову перемогу у Львові з рахунком 4:1.
По ходу поєдинку динамівцям довелося відіграватися.
На 35-й хвилині гри півзахисник Львова Фране Чір'як реалізував пенальті за гру рукою Миколенко.
Через кілька хвилин кияни зрівняли рахунок у матчі. Буяльський скористався пасом Миколенко і точно пробив у кут воріт Костика.
У кінцівці першого тайму Віктор Циганков вивів "біло-синіх" вперед – 2:1.
Другий тайм можна сміливо назвати бенефісом Дениса Гармаша. Футболіст Динамо, якого Луческу випустив в першому таймі замість Супряги, зробив дубль і довів рахунок до 4:1.
Дивіться перший гол Гармаша.
Другий гол Дениса Гармаша.
ОГЛЯД МАТЧУ
Українська Прем'єр-ліга. 11-й тур.
Львів – Динамо – 1:4
Голи: Чір'як (36, пенальті) – Буяльський (38), Циганков (45 + 1), Гармаш (58, 83)
Львів: Костик, Лека, Якимець, Брикнер, Чір'як (Сорокін, 80), Політило (Шина, 46; Крушинський, 76), Ернест, Грисьо (Ременяк, 61), Зозуля, Довгий, Нич (Альваро, 46).
Динамо: Бущан, Миколенко (Караваєв, 46), Сирота (Шабанов, 74), Кендзьора, Тимчик, Шепелев, Андрієвський, Де Пена (Вітіньо, 46), Циганков (Вербич, 74), Буяльський, Супряга.
Після перемоги у Львові Динамо повернуло собі першу сходинку в турнірній таблиці, а Львів і досі залишається у "зоні вильоту".
1
11
9
2
0
29
3
26
29
Забиті
29
Пропущені
3
Різниця
26
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
В
2
11
8
2
1
29
6
23
26
Забиті
29
Пропущені
6
Різниця
23
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
В
3
10
6
3
1
19
7
12
21
Забиті
19
Пропущені
7
Різниця
12
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
П
4
11
6
2
3
23
15
8
20
Забиті
23
Пропущені
15
Різниця
8
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
Н
5
10
6
1
3
14
12
2
19
Забиті
14
Пропущені
12
Різниця
2
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
В
6
10
5
3
2
10
7
3
18
Забиті
10
Пропущені
7
Різниця
3
Результати останніх матчів:
Н
В
П
В
Н
7
11
5
1
5
11
14
-3
16
Забиті
11
Пропущені
14
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
П
8
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забиті
13
Пропущені
16
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
П
9
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забиті
9
Пропущені
12
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
Н
П
П
В
В
10
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
П
П
Н
В
11
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забиті
7
Пропущені
14
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті
9
Пропущені
18
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
В
13
11
1
3
7
7
19
-12
6
Забиті
7
Пропущені
19
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
П
14
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
Н
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забиті
11
Пропущені
24
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
Н
П
Н
Н
16
11
1
1
9
13
27
-14
4
Забиті
13
Пропущені
27
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В