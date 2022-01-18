Його трохи обламали: після звільнення з Дженоа Шевченка сватають до Динамо

Андрій Шевченко продовжує пошуки нової роботи / Фото: Reuters

Шевченко залишився без роботи після звільнення з Дженоа. Однак у нього вже є інший варіант працевлаштування – це Динамо. Тим паче, що Бенфіка та збірна Польщі від українця вже відхрестилися.

Принаймні так стверджує ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотников.

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"За моєю інформацією, розглядає цілком реально. Ще до Дженоа розглядали такий варіант, але тоді було зарано. Нині вже можна готуватися. Тепер, коли його трохи обламали, то в принципі для нього це добрий варіант", – сказав журналіст в ефірі шоу на Youtube.

Мірча Луческу і Андрій Шевченко / Фото: ua-football

Про ймовірність того, що Шевченко може очолити Динамо влітку, ми вже повідомляли. Розмови про це ходили ще пів року тому, коли Шева пішов зі збірної України.

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