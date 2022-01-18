Його трохи обламали: після звільнення з Дженоа Шевченка сватають до Динамо

Андрій Шевченко продовжує пошуки нової роботи / Фото: Reuters
Шевченко залишився без роботи після звільнення з Дженоа. Однак у нього вже є інший варіант працевлаштування – це Динамо. Тим паче, що Бенфіка та збірна Польщі від українця вже відхрестилися.
Принаймні так стверджує ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотников.
"За моєю інформацією, розглядає цілком реально. Ще до Дженоа розглядали такий варіант, але тоді було зарано.
Нині вже можна готуватися. Тепер, коли його трохи обламали, то в принципі для нього це добрий варіант", – сказав журналіст в ефірі шоу на Youtube.
Мірча Луческу і Андрій Шевченко / Фото: ua-football
Про ймовірність того, що Шевченко може очолити Динамо влітку, ми вже повідомляли. Розмови про це ходили ще пів року тому, коли Шева пішов зі збірної України.
Провал Шевченка в Італії. Хроніка подій
- Андрій Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. Клуб знаходився на межі вильоту із Серії А, але керівництво запевняло, що надасть українцеві всю необхідну допомогу для порятунку ситуації.
- Але поставити гру команді Шеві так і не вдалося. Під керівництвом українця Дженоа провів 11 матчів, але здобув лише одну перемогу – у Кубку Італії над Салернітаною. У Серії А команда з українцем на чолі заробила лише три бали й опустилася на дно турнірної таблиці.
- Українцю давали кілька останніх шансів на зміну ситуації, але після поразки від Мілана у Кубку Італії було вирішено розірвати відносини з тренером.
- Лише за кілька днів сам Шевченко вперше прокоментував свою відставку. Шева заявив, що йому не соромно дивитися на себе у дзеркало.