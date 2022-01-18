Его немного обломали: после увольнения из Дженоа Шевченко сватают в Динамо

Андрей Шевченко продолжает поиски новой работы / Фото: Reuters
Шевченко остался без работы после увольнения из Дженоа. Тем не менее у него уже есть другой вариант трудоустройства – это Динамо. Тем более, что Бенфика и сборная Польши от украинца уже открестились.
Во всяком случае так утверждает ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников.
"По моей информации, рассматривает вполне реально. Еще до Дженоа рассматривали такой вариант, но тогда было рановато.
Сейчас уже можно готовиться. Теперь, когда его немного обломали, то в принципе для него это хороший вариант", – сказал журналист в эфире шоу на Youtube.
О вероятности того, что Шевченко может возглавить Динамо летом, мы уже сообщали. Разговоры об этом ходили еще полгода назад, когда Шева ушел из сборной Украины.
Провал Шевченко в Италии. Хроника событий
- Андрей Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. Клуб находился на грани вылета из Серии А, но руководство уверяло, что предоставит украинцу всю необходимую помощь для спасения ситуации.
- Но поставить игру команде Шеве так и не удалось. Под руководством украинца Дженоа провел 11 матчей, но одержал всего одну победу – в Кубке Италии над Салернитаной. В Серии А команда с украинцем во главе заработала всего три балла и опустилась на дно турнирной таблицы.
- Украинцу давали несколько последних шансов на изменение ситуации, но после поражения от Милана в Кубке Италии было решено разорвать отношения с тренером.
- Лишь спустя несколько дней сам Шевченко впервые прокомментировал свою отставку. Шева заявил, что ему не стыдно смотреть на себя в зеркало.