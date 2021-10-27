Джошуа згоден приїхати до Києва! Реванш із Усиком може пройти на "Олімпійському"

Усик vs Джошуа може пройти на "Олімпійському"

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа погрожує вбити Олександра Усика. І погрожує британець це зробити у Києві.

В інтерв'ю каналу IFL TV Джошуа повідомив, що готовий здійснити реванш в Україні.

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"Де буде бій – вирішують менеджери. Я справді приїхав би в Україну, якщо це потрібно. Але оскільки Усик – чемпіон і захоче на цьому більше заробити, то обиратиме місце реваншу. Але мені все одно куди їхати. Я приїду перемагати", – сказав Джошуа.

Раніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що другий бій Усика та Джошуа може відбутися у столиці України.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику свої пояси.

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Тепер у реванші Ентоні треба вийти, зайняти центр рингу, йти вперед і зі старту змусити Усика відступати – так вважає знаменитий боксер Джош Тейлор.

Раніше престижне видання The Ring представило оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій. Джошуа не потрапив до десятки найкращих, а ось Усик розташувався на другому місці.